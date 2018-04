Allegri: “Il campionato si deciderà all’ultima partita, quota scudetto altissima”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Juventus e Benevento. Ecco quanto risposto sul Napoli e sulla lotta scudetto.

“Il campionato, come ho detto tante volte, si deciderà all’ultima partita, perchè il Napoli ha 74 punti, ha ancora da giocare domani, mancano ancora 7 partite alla fine. Noi ne abbiamo quattro in casa e tre fuori, però abbiamo anche il Napoli in casa, abbiamo l’Inter e la Roma fuori, loro hanno altre partite difficili, ne avranno quattro in trasferta dopo quella di domani sera. In campionato bisognerà avere pazienza, vincere, ribattere colpo su colpo alle loro vittorie, è l’unica cosa che possiamo fare, perchè la quota punti quest’anno sarà altissima”.

