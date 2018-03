Allegri: “Il segreto della Juve è il divertirsi insieme”

Max Allegri ha commentato la vittoria sull’Atalanta tramite il suo profilo Twitter.

“Fare un metro in più per aiutare i compagni, rinunciare al tocco bello per fare la cosa utile, e divertirsi insieme”. Ecco il segreto delle vittorie della Juventus nelle parole di Allegri attraverso il suo profilo Twitter al’indomani della vittoria sull’Atalanta.

“Vedo – ha aggiunto l’allenatore bianconero – una squadra che cresce. Dobbiamo continuare a farlo per raggiungere i nostri obiettivi“. Con il 2-0 sull’Atalanta la Juve si è portata a +4 sul Napoli, e attende il sorteggio di Champions di domani per conoscere il suo cammino in Europa.

Fonte: ANSA

