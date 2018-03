Allegri: “In bocca al lupo a tutti i colleghi, a Sarri un po’ meno”

Il tecnico della Juventus ha parlato ai giornalisti dopo la vittoria della Panchina d’oro 2016/2017.

“Sono molto contento di questo premio, è davvero una grandissima soddisfazione personale e per tutto il mio staff che ringrazio, questo riconoscimento è anche loro. Voglio dire grazie anche alla mia società che per fortuna mi mette sempre a disposizione una squadra che può competere, e può aiutarmi a fare bene.

Ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno votato qui, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i miei colleghi. Tutti ma a Maurizio Sarri un po’ di meno (ride. ndr). Sarà una bella lotta Scudetto fra Juve e Napoli fino alla fine. Colgo l’occasione per fare anche tanti complimenti a tutti gli allenatori italiani che lavorano nei campionati esteri e portano alta la bandiera tricolore”.

Comments

comments