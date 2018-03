Allegri: “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa. Champions? Non è un’ossessione”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.

“Mandzukic ha 38 di febbre e quindi l’ho rispedito a casa. Riposa Buffon. A centrocampo giocano Pjanic e Khedira. Il terzo lo deciderò. Bernardeschi ha subito un affaticamento ma non è grave, valuterò se farlo giocare dall’inizio. Se non dovesse farcela giocherebbe uno tra Bentancur, Alex Sandro o Sturaro. Da martedì saremo al completo, Matuidi incluso. Cuadrado ha iniziato a correre, sta meglio ma non rientra in squadra.

Il Torino è in una buona condizione, ha vinto tre partite su cinque con Mazzarri e non ha subito gol in casa. Sta meglio mentalmente, è più compatta. Domani sarà una partita difficile. Per noi è uno snodo campionato importante che, con i tre punti, ci permetterebbe di affrontare le rimanenti 13 partite in scia al Napoli. Ora ci attende un periodo denso di impegni. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare i punti. La Champions? Non deve essere un’ossessione, stiamo facendo già qualcosa di straordinario”.

Comments

comments