Allegri multato insulta i vigili: indagato per oltraggio a pubblico ufficiale

Non sarà una bella giornata per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.

Allegri, circa un mese fa, è stato fermato dai vigili in quanto era alla guida mentre parlava al cellulare. Una volta fermato i vigili gli hanno chiesto di favorire la patente e Allegri si sarebbe innervosito e rifiutato anche di pagare una multa di 100 euro.

Ma la cosa non sarebbe finita lì perché Allegri avrebbe anche insultato i vigili accendendo così una discussione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la polizia municipale ha segnalato l’episodio in procura e il fascicolo è finito sulla scrivania della Pm Barbara Badellino e Allegri è stato iscritto nel registro degli indagati per oltraggio a pubblico ufficiale. Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

Già nel 2008 e nel 2099 Allegri si è trovato in una situazione analoga.

