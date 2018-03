Allegri: “Napoli e Tottenham simili? Chiedete a Sarri e Pochettino”

Buffon e Allegri hanno parlato in conferenza stampa prima della gara con il Tottenham.

BUFFON:

“Non penso che possa essere la mia ultima partita in Champions, anche perché sono ottimista. E’ importante che non sia l’ultima per la Juve. Secondo me il Totthenam è una squadra con delle caratteristiche collaudate e farà la partita che è capace di fare, con un calcio propositivo, d’attacco fisico e tecnico che ci metterà sicuramente in difficoltà. Ma è un calcio che permette anche di avere delle occasioni agli avversari. Vincerà la squadra più cinica. Non è una coincidenza il fatto che il Tottenham sia l’unica squadra che ci ha fatto gol nel 2018, è una squadra prettamente offensiva e ha nei giocatori d’attacco le arme migliori. Dopo la vicenda Astori si riparte perché lo impone la vita, io credo che soprattutto per noi che siamo calciatori e abbiamo avuto l’onore di conoscerlo, il modo migliore per ricordarlo è proprio quello di giocare ed esaltare i valori migliori dello sport e del calcio. “

ALLEGRI:

“Per quanto riguarda Davide (Astori) credo che al momento il silenzio sia la cosa migliore, esprimo la mia totale vicinanza alla famiglia. Domani giocheranno sia Dybala che Higuain, hanno recuperato entrambi e stanno bene, domani è una partita talmente importante che anche se non al massimo fisicamente faranno una grande prestazione. Visto il risultato dell’andata loro avranno più pressione. Bisogna giocare bene tecnicamente e bisogna togliere loro il palleggio. Una cosa che bisogna cercare di fare domani è evitare i supplementari e quindi vincerla prima, Douglas Costa potrebbe giocare dall’inizio. Se il Tottenham e il Napoli sono simili? Dovete chiederlo a Sarri e Pochettino perché io non li alleno. Quando giochi queste partite devi essere molto attento nella fase difensiva.

