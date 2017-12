Allegri: “Napoli straordinario nel 2017, noi dobbiamo rimanere calmi”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo la gara vinta contro il Verona:

“Importante che Dybala sia tornato al gol, dopo ha giocato anche meglio, sapeva che alcune cose non gli venivano. Ha tirato meglio anche le punizioni. Le condizioni psicologiche sono tutto. La squadra sa di non aver fatto una bella partita dopo un inizio bello, abbiamo sbagliato tanto, rischi di perdere i tre punti. Non possiamo permettercelo per non perdere punti dal Napoli che fa cose straordinarie. Le altre non sono tagliate fuori, ci sono diciannove partite, guardiamo chi sta davanti come il Napoli. Fino a stasera abbiamo cinque trasferte e due in casa, per noi e’ il momento decisivo del campionato, queste sono gare difficili da preparare e le più importanti”.

Squadra che fa fatica a ripartire con centrocampo a tre? Giocando con Dybala, Mandzukic e Higuain a destra eravamo uno in meno perdendo palloni e con ripartenze. Tolto Udine il Verona veniva da ottime prestazioni, la Juve non vinceva a Verona dal 2001. Napoli di Sarri, difficile superarlo? Dobbiamo cercare di stare in tutti gli obiettivi, il campionato si deciderà nelle ultime partite, il Napoli ha fatto 99 punti, cose straordinarie, gioca un bel calcio, un’antagonista, stiamo lì con calma, non c’è fretta, non si scappa”.

Prima del gol di Dybala lo stava per sostituire? No, con Mandzukic, in queste serate va in risparmio energetico. La testa e’ tutto quando sei a posto psicologicamente le cose vanno meglio, a Paulo dico di non pensare, i primi due tiri di Higuain ha tirato con cattiveria. Quando si è dentro il campo bisogna giocare con cattiveria, Paulo e’ cresciuto molto. Lui deve pensare solo al suo percorso senza pensare ai paragoni che gli fanno male, con Neymar sarà tra i più forti al mondo, non deve pensare a quello ma a migliorarsi giorno per giorno, ha fatto due gol di destro, senza pensare alle ansie e ad altro”.