Allegri: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, con Ronaldo si parte sempre 1-0”

Così Allegri dopo la sfida di Champions contro il Real.

“Sono quelle partite dove se non si ha un pizzico di fortuna poi non si recupera perché loro sono micidiali. Giocare contro il Real e pensare di non prendere gol non era possibile. Fino all’espulsione di Dybala la squadra ha fatto bene poi quando si gioca contro Ronaldo si parte sempre sotto 1-0 o 2-0, è stato un peccato perché qualche possibilità l’avremmo avuta comunque. Ora però pensiamo al resto della stagione” ha proseguito Allegri.

Sulla prestazione di Dybala: “Paulo ha fatto una buona partita, sta bene fisicamente. Il fallo è stato anche casuale, stava scivolando. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo affrontato una squadra straordinaria col centravanti più forte del mondo. Servono tante componenti per far bene contro di loro”.

