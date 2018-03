Allegri: “Chi parla di Scansopoli dovrebbe stare zitto. Conta solo l’albo d’oro”

L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa, ecco i passaggi in cui ha parlato dei rivali in questa corsa scudetto, il Napoli.

“Il campionato si giocherà fino all’ultima partita. Sarà una bellissima sfida, un bellissimo campionato, tra due squadre che si stanno dando battaglia, l’unico campionato in Europa che è ancora aperto, perché tutti gli altri sono praticamente chiusi o quasi chiusi. Alla fine vincerà il migliore. Chi sarà in testa il 20 maggio avrà meritato di vincere il campionato e noi abbiamo la voglia innanzitutto di vincere il settimo Scudetto e soprattutto di confrontarci con una squadra che sta facendo grandissime cose.

Avere l’ambizione di rimanere dentro le competizioni, perché bisogna giocare tutte le competizioni, alla Juventus è così. Poi quello che pensano gli altri e dicono gli altri a noi non ci cambia niente. Io dico sempre e continuo a dirlo che alla fine quello che conta, comunque, comunque, è quando riesci a scrivere nell’albo qualcosa che hai vinto, perché altrimenti già ci dimentichiamo cosa è successo due giorni prima, figuriamoci se ci ricorderemo 20 anni fa, in quella partita, se la passa avesse picchiato nel palo e fosse andata dentro, forse avremmo vinto…. non conta niente, non conta niente, nella vita bisogna essere molto pratici.

Le squadre si scansano contro di noi? Diciamo che fa parte del mondo del calcio, dove tutti dicono la sua, dove qualcuno ogni tanto farebbe meglio a stare zitto, ma questo in tanti, quindi bisogna ascoltarli. Mi hanno sempre insegnato di ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni. Noi dobbiamo fare dei punti e andare avanti. Credo che giocare contro il Napoli ora sia molto difficile e giocare contro la Juventus ora sia molto difficile, poi ci sono delle partite che vanno in un modo e delle partite che vanno in un altro modo. Tra l’altro tutte queste polemiche sono andate buttate in un cestino perché domenica non abbiamo giocato e quindi abbiamo risolto i problemi.

Sarebbe bello che il Napoli le vincesse tutte e noi le vincessimo tutte, però se le vincono tutte loro e le vinciamo tutte noi… non si possono vincere. Però noi dobbiamo affrontare partita dopo partita, perché domenica avevo in programma di mettere giù una squadra, dare dei minutaggi a dei giocatori, è venuta la neve e non abbiamo giocato. Quindi andiamo una partita alla volta, con calma bisogna affrontarle, con grande entusiasmo e con soprattutto con grande equilibrio, sapendo che abbiamo degli impegni importanti e – ripeto – che quest’anno rispetto all’anno scorso è una stagione differente, perché l’anno scorso avevamo molti punti di vantaggio, quest’anno abbiamo invece il Napoli che ci sta tenendo testa, anzi, diciamo che noi stiamo tenendo testa al Napoli”.

