Allegri: “Primo posto? Aspettiamo la partita di stasera”

L’Allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Juventus-Udinese:

“Rigori? Le gerarchie ci sono, avevo detto a Dybala di tirarlo lui ma va bene lo stesso. Higuain ha poi fatto l’assist a Dybala quindi è come se avesse segnato il rigore.

Per arrivare in fondo c’è bisogno di tutti, adesso abbiamo una partita mercoledì poi un’altra sabato e dopo la sosta ci sono 7 partite consecutive.

Bernardeschi? Speriamo che possa rientrare il prima possibile”

Siete primi per la prima volta a parità di partite con il Napoli: “Aspettiamo la partita di stasera, poi noi dobbiamo giocare mercoledì, una partita alla volta”

Questa è la rosa più completa da quando sei alla Juventus? “Sicuramente è più completa nelle riserve, c’è ancora tanto da lavorare ma siamo sulla strada giusta. Quello che abbiamo fatto fino sarebbe valso se non ci fosse stato il Napoli, stesso discorso vale per loro. Il campionato italiano è l’unico aperto per la lotta scudetto, per la lotta salvezza e per la champions”

