Allegri: “Recuperati Matuidi e Mandzukic, dispiace per l’eliminazione del Napoli”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha incontrato la stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta, in programma per le 18 di domani.

“Difficile che Higuain sia della partita, così come Bernardeschi, che andrà valutato tra una ventina di giorni. Matuidi e Mandzukic, invece, sono a disposizione, insieme a Barzagli. De Sciglio ha avuto un problema, lo valuteremo nel corso della prossima settimana.

Dybala prima punta? Ieri l’ho provato in quel ruolo, ma devo pensarci perché abbiamo molte partite e, visto che rientra da un infortunio, non credo possa giocare per tutti i 90 minuti. Bentancur? Ha un grande futuro davanti, vedremo se domani affiancherà Pjanic e Matuidi. Domani ci sarà anche Buffon, in difesa torneranno Lichtsteiner e uno tra Rugani e Benatia.

Quanto influenzeranno i tanti impegni nel duello col Napoli? Paradossalmente, questa settimana sembra che veniamo da una sosta. Dobbiamo sempre rimanere concentrati. L’Atalanta? Le faccio i complimenti per come ha giocato in Europa, mi dispiace molto sia uscita, idem per il Napoli. È una squadra fisica, contro cui è difficile giocare. Bisogna affrontarla nel migliore dei modi”.

