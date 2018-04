Allegri: “Scudetto? Napoli ancora in corsa, decide la matematica”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Ho scelto Costa perché mi doveva cambiare la partita in corso. La Sampdoria gioca centralmente e si doveva per forza allargare.

Sei punti vantaggio per lo Scudetto? No, era importante vincere dopo Madrid perché è difficile vincere dopo la Champions League, c’era anche la delusione per l’uscita. Oggi doveva essere una gara attenta e la squadra ha risposto bene e Pjanic ha fatto il resto.

La gara era difficile, l’annata di Howedes è stata segnata dagli infortuni. E’ importante e intelligente come giocatore.

Più punti nelle ultime sei gare rispetto al Napoli? Il Napoli ha fatto un grande campionato ed è in corsa, fin quando la matematica non ci dà lo Scudetto non abbiamo vinto. Mercoledì abbiamo una gara importante poi c’è lo scontro diretto, sono due gare fondamentali ma prepariamo una alla volta. Complimenti al Napoli per quello che sta facendo.

Fututo? Negli ultimi anni si parla sempre che io vado via. Quando finisce il campionato io vado al mare non penso al calciomercato, sono state travisate le mie parole. Bisogna prendere ancora degli obiettivi, nel calcio si va un passo alla volta. Come ogni anno parleremo”.

