Allegri: “Scudetto? Non è finita. Sarri deve essere orgoglioso del suo Napoli”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di presentazione alla partita tra Juventus e Atalanta, recupero della 26^ giornata.

“Cuadrado ha fatto una visita sabato, sta continuando le terapie. Al momento non è disponibile. Vedremo se lo sarà dopo la sosta. È un’infiammazione pubalgica, vediamo quando passa. Bernardeschi è una cosa traumatica, quando passerà sarà disponibile. Alex Sandro? Ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo vedere come sta.

Siamo in testa da pochi giorni, bisogna essere bravi a non mollare, fare un passetto alla volta perché il Napoli è lì, ha grandi possibilità di vincere lo Scudetto, ci sta lo scontro diretto, poi abbiamo partite difficili, non è tagliato fuori dalla corsa scudetto. Domani dobbiamo fare la partita per vincere, contro l’Atalanta che fisicamente ci impegna molto, sono tutte difficili le partite con loro, hanno una rosa di giocatori che si equivalgono tutti. Hanno tutti caratteristiche ben precise, hanno buona tecnica e sono tutti fisici. Dobbiamo avere rispetto per l’Atalanta ma portare a casa i tre punti attraverso una partita tecnica e fisica.

Il nostro obiettivo è sempre arrivare in fondo e vincere, tutti si mettono in discussione e vogliono dimostrare di essere i più forti, perché vincere non è una cosa normale ma straordinaria. Non abbiamo vinto niente, abbiamo da giocare una finale, siamo in testa ma in lotta con il Napoli, al quale faccio i complimenti per l’annata che stanno facendo, e fino alla fine staranno li a lottare. Quando si fanno i conti vengono fuori i contadini. Facciamo un passo alla volta, vinciamo domani e prepariamo sabato, poi avremo la sosta con un po’ di meritato riposo.

Sarri? Non commento le cose che dicono altre persone, dovrebbe essere orgoglioso di come gioca il Napoli, è stato in testa al campionato con un gioco bello e a tratti straordinario e ora ha le possibilità di lottare fino in fondo. Noi non dobbiamo esaltarci se vinciamo domani, perché i numeri parlano chiaro, il Napoli ha 70 punti e può arrivare a 100, quindi è quella la quota Scudetto. Loro possono vincere tutte le partite, noi grazie ai ragazzi siamo in tutte le competizioni”.

Comments

comments