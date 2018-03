Allegri: “Scudetto? Ora abbiamo 3 gare che ci danno grandi possibilità”

Il mister della Juve ha già la testa al campionato. Questi alcuni passaggi della conferenza di ieri:

“Vinto con una gara di sofferenza qui a Wembley? questo tipo di match capita sempre nel corso di una stagione, se sei bravo poi riesci a vincerlo. Sabato in campionato abbiamo vinto proprio una gara del genere ed abbiamo dato una prima svolta al campionato, adesso ci aspettano tre turni prima della sosta dove possiamo imprimere una bella impronta in Serie A. Non dico magari di dare una mazzata, ma abbiamo una bella possibilità e quindi da domani la nostra testa è all’Udinese”.

Comments

comments