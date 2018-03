Allegri: ” Siamo nella fase decisiva della stagione, il Napoli è ancora lì”

Così Allegri ai microfoni di Sky al termine della sfida con l’Atalanta.

“Siamo primi in classifica, siamo nella fase decisiva nella stagione. La squadra è in corsa in tutti e tre i fronti. Dobbiamo recuperare energie mentali. Oggi l’Atalanta ci ha dato filo da torcere. Gonzalo è cresciuto molto sta recuperando a livello mentale oltre ad essere un grandissimo giocatore. L’obiettivo comune è quello di arrivare in fondo e tutti insieme dobbiamo lavorare per questo altrimenti non puoi stare in 3 competizioni. Benatia si è subito calmato, è tutto apposto. Non avendo esterni in questo momento bisogna che Alex faccia l’esterno alto, è un caso di necessità. E’ molto bello vedere le emozioni dei miei in campo, tutti hanno alzato l’asticella. Nel calcio la fase difensiva che tutti denigrano, va saputa fare, si deve aver piacere a difendere. Non vorrei prendere il Barcellona in Champions, sono 8 anni ora basta e nemmeno il Real Madrid che è la favorita netta.”

