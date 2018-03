Allegri a Sky: “I ragazzi sono stati molto bravi. Tre punti importantissimi”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Il calcio è bestiale: avevamo perso la Supercoppa all’ultimo minuto. I ragazzi hanno fatto bene contro una bella Lazio. Una vittoria importante, ed è ottimo essere usciti dall’Olimpico con i 3 punti.



3-5-2? Sapevo delle difficoltà di questa partita, dopo le fatiche di Coppa, ma era necessario aspettare che si sfiancassero, dopo i 120 minuti contro il Milan. A Londra ci saranno sicuramente più spazio, vedremo se ci sarà Higuain: è tanti giorni che non si allena, e speriamo di recuperare anche Mandzukic.

Paulo ha fatto un gol straordinario, è un giocatore fantastico e deve chiedere ancora di più a se stesso. Dopo un quarto d’ora ho cercato di riprendere la partita in mano, spostando Lichtsteiner in avanti: serviva un episodio per sbloccarla e i ragazzi sono stati molto bravi. Ci sta anche vincere soffrendo.

Ho un gruppo di ragazzi tecnicamente eccellenti e spiccano anche dal punto di vista del carattere. C’è sempre questa voglia di sfidare noi stessi: si, noi non sfidiamo il Napoli, ma noi stessi. Ecco perché vinciamo sempre. È un campionato bellissimo”.

