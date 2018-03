Allegri: “SPAL molto aggressiva, per lo Scudetto non bisogna fare calcoli”

Il tecnico bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Non sono arrabbiato o deluso. Abbiamo trovato un SPAL che ha lottato e ci ha aggredito. La cosa positiva è che non abbiamo preso gol e che abbiamo 5 punti di vantaggio per adesso. Queste partite con le piccole bisogna affrontarle con una mentalità diversa e questa con la SPAL ci dovrà stare da lezione per le prossime.

Dobbiamo andare avanti e comunque sia restiamo in testa alla classifica.

Quando non hai energia mentale a sufficienza la palla la prendono sempre gli altri. Stasera è successo questo.

Ci sono i meriti della SPAL che è stata brava ad aggredirci e a fare molti falli. Abbiamo subito 29 falli che sono tanti e che fanno spezzettare il gioco e permette agli altri di rifiatare. Queste ovviamente non sono scusanti queste sono cose che possono capitare. La squadra ha speso molto per fare la stagione che sta facendo.

Napoli? Non bisogna fare calcoli. Tutti stasera davano una partita scontata ed io dicevo di no e così è stato. E’ umano che se lotti su tre fronti ti manchi un po’ d’energia.

C’è la sosta e ci riposiamo. Mi dispiace che Dybala non sia stato convocato ma sono contento che si riposi e si alleni con noi a Vinovo.

Chiellini è affaticato ma non ci sono ancora analisi per sapere cos’ha di preciso.

