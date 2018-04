Allegri: “Uscire così dispiace. Ora sfoghiamo e pensiamo al campionato”

Dopo la gara Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto a Premium Sport.

Allegri: “Non mi va di giudicare l’arbitro, mi è dispiaciuto per la squadra sia per l’andata che per questa sera. E’ stato un episodio al rovescio di quello che è stato con Cuadrado a Torino. Volevo portare i ragazzi ai supplementari ma se spezzi la gara a quel punto mi cambi tutto.

Era rimasto poco tempo o facevo un cambio al 60esimo o nulla perché a 10 munuti dalla fine la squadra non stava nemmeno soffrendo e volevo portarla ai supplementatri.

Stasera e domani dobbiamo sfogare anche perché poi abbiamo il campionato e dobbiamo restare primi. A Torino il risultato aveva ingannato tutti ma non me. Dispiace uscire così ora dobbiamo essere più bravi a non pensare più a questo episodio”.

