Allegri: “Vedrò il Napoli, sperando che la Lazio faccia risultato”

Queste alcune delle dichiarazioni dell’allenatore della Juventus in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina.



Il Var secondo te ha penalizzato la Fiorentina?

“Devo dire la verità, il rigore l’aveva dato, l’unico dubbio che ho avuto, ho pensato che andassero a vedere il fallo su Alex Sandro, poi hanno deciso così, non so se volontario, involontario. Tanto ogni partita… mi viene da sorridere perchè lunedì tutti… meno male c’è il Var, domani il Var non va bene, poi dopo tre giorni il Var va bene… tanto in Italia siamo così. Decide l’arbitro, la squadra degli arbitri che è molto brava, stanno migliorando molto, e bisogna accettare, non c’è niente da fare”.

Domani sera guardi Napoli-Lazio o hai altri programmi?

“Programmi no, me la guardo. Mangiare mangio, poi guardo la partita, sperando che la Lazio faccia risultato”

