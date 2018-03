Allegri: “Vincere non era facile. I ragazzi hanno fatto un’impresa”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Complimenti a tutti per quello che stiamo facendo da anni. Vincere a Wembley non era semplice, i ragazzi sono stati pazienti e in dieci minuti hanno ribaltato la partita. Credo che abbiamo meritato la qualificazione.

Aveva paura di uscire? Nel primo tempo abbiamo sofferto su palle perse nostre, infatti il gol è arrivato così. Nella ripresa siamo stati più corti ed equilibrati. Il Tottenham ha grande qualità ed è per questo che i ragazzi hanno fatto una bella impresa.

Asamoah e Lichtsteiner? Servivano giocatori con caratteristiche diverse, il primo è sottovalutato e il secondo ha fatto l’assist con Khedira per Higuain. Ora vogliamo recuperare gli indisponibili e abbiamo tre gare importanti per il campionato.

Le partite le vincono i giocatori, io a volte faccio danni e poi rimedio. I miei stanno facendo un’annata straordinaria”.

