Allenamento pomeridiano, Albiol e Hamšík rientrati in gruppo

I due calciatori del Napoli ieri avevano svolto lavoro specifico e differenziato.

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno, gli azzurri preparano il match casalingo di dopodomani (ore 21:05) contro il RB Lipsia, valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

–

La squadra ha prima svolto una fase iniziale di attivazione tecnica, con l’ausilio dei paletti e ostacoli bassi, poi ha effettuato lavoro di rapidità con successiva partitella a campo ridotto. Chiusura dell’allenamento con seduta tecnico-tattica.

Buone notizie in tema-infortunati, Albiol e Hamšík hanno svolto allenamento completo col gruppo. Domani ancora allenamento pomeridiano.

Fonte (testo poi rielaborato): SSCNapoli.it

Comments

comments