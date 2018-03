Gli azzurri a Castelvolturno preparano il match all’Olimpico contro la Roma di sabato 4 aprile per l’anticipo della 29esima giornata di Serie A.

Ieri sono rientrati gli azzurri che erano in giro per l’Europa con le rispettive nazionali. Oggi, come da programma, è rientrato Higuain che ha svolto seduta intera col gruppo.

