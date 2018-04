Allenamento pomeridiano per il Napoli. Differenziato per Tonelli

In Napoli si prepara al match contro il Chievo

Nel pomeriggio la squadra ha iniziato la sessione con lavoro di attivazione con l’ausilio di sagome e paletti. Di seguito seduta tecnico tattica e partitina con le sponde. Differenziato invece per Tonelli. Il gruppo dei difensori è poi rientrato e sono rimasti in campo centrocampisti e attaccanti impegnati per un allenamento tecnico specifico. Ghoulam domani volerà a Roma per una visita di controllo intanto continua la sua scheda personalizzata di recupero, oggi allunghi sul campo.

