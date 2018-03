All’intervallo il derby di Verona è a reti bianche

Poche occasioni ed emozioni da ambo i lati per Hellas e Chievo al Bentegodi.

La paura di sbagliare per primi e rischiare la Serie B, è un derby timoroso quello che stanno giocando Hellas e Chievo. Unica emozione, se così si può dire, è l’ammonizione di Buchel al 29′ per un brutto fallo. Queste le formazioni fin qui scese in campo:

–

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Felicioli; Fares, Buchel, Calvano; Verde, Petkovic, Matos.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Dainelli, Cacciatore, Gobbi, Bani, Radovanović, Castro, Hetemaj, Birsa, Meggiorini, Inglese.

