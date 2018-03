Altomare: “Il Napoli è come un libro”

Luca Altomare, ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Sono incantato dalla città , dai tifosi , dalla squadra. Adesso si parla di Cagliari ma ci sorprenderanno con altre prestazioni straordinarie. E’ come un libro magari arrivi al campo domani e pensi chissà oggi cosa ci mostreranno di particolare da farti restare a bocca aperta. E’ una squadra che sa quello che vuole e sa cosa deve fare in ogni momento della partita. Gli azzurri sono al top della forma non come l’anno scorso che ebbe una brutta caduta” .

A cura di Sabrina Fiorenzano

