Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il 2017 per me è l’anno di Marek Hamsik, non me ne vogliano gli altri ma superare il record di Maradona, il mito con la ‘m’ maiuscola, lo rende il protagonista assoluto. Battere Maradona lo si può raccontare ai nipotini, magari speriamo che il 2018 gli riservi una gioia ancora più grande”.