Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ieri al San Paolo c’era una voce che ha fatto la differenza, il gol di Diawara l’ha fatto il cuore della gente sugli spalti, vedere la gente piangere di gioia è stata una bella emozione. Noi piangiamo anche soltanto per una vittoria, per una grande vittoria come quella di ieri che è stata straordinariamente bella.

I fischi rivolti a Lorenzo Insigne? ho una mia idea su questo discorso. Sicuramente è leggittimo fischiare e manifestare il proprio dissenso, la squadra va sostenuta e prendo ad esempio ciò che dicono in Inghilterra, dove i tifosi li chiamano supporters. Chi gioca con la maglia della mia squadra del cuore in quel momento è mio fratello, se fischio un mio calciatore è fischiare uno della mia famiglia. Si può fischiare, ma alla fine della gara, non durante il match.

La domanda che mi faccio è questa: gli stessi che hanno fischiato, gli stessi che hanno criticato De Laurentiis o gli stessi che sono andati via al minuto 85, voglio capire che cosa hanno fatto sul 2-1 del Napoli. Non condivido affatto il modus-operandi di certe cose, lo rispetto ma non lo condivido.

Bisogna parlare con dati di fatto, il Napoli ha 17 punti in più della terza in classifica, è sfuggito a molti questo divario. Entriamo anche in un discorso di natura tattica, Sarri viene accusato spesso di essere un’integralista che non cambia modulo e non allarga la rosa, questo sentito dire che ritorna ciclicamente ieri è tornato ancor di più sullo svantaggio. Voglio ricordare che il Napoli rimonta spesso e tante volte il risultato in questa stagione, non è stata la prima volta”.

