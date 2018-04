Alvino risponde a Giordano: “Con quei commenti offende la sua intelligenza”

Il collega di TV Luna e Radio KissKissNapoli, Carlo Alvino, ha risposto a Giordano che aveva pesantemente attaccatto Sarri e De Laurentiis(LEGGI QUI)

“Le sue dichiarazioni fomentano la tifoseria, è stato un grande calciatore, molto meno bravo come allenatore, pessimo come opinionista.

E’ uno che ha provato ad entrare nel Napoli ma ha trovato la porta chiusa. Uno che ha vestito da campione la gloriosa maglia azzurra dovrebbe rispettare il Napoli attuale e la tifoseria, altrimenti perdi quello che hai fatto. Con quei commenti offende la sua intelligenza e quella di chi ascolta e solo chi non ha a cuore l’azzurro può assecondarlo.

Ci possiamo confrontare, le idee sono diverse, ma se il Napoli arriverà al secondo posto non solo migliorerebbe il terzo posto dell’anno precedente e non ha senso dire che è la stessa cosa del quarto posto. Ci sono 17 punti in più, 18 sull’Inter e ancora di più sul Milan.

Non esistono più i presidenti tifosi, dire anche noi possiamo prendere il club con i soldi delle tv non è giusto, col fallimento non misero insieme neanche 7 miliardi! Cercavano di mettere insieme un miliardo andando avanti e dietro, ma dove sono?”

