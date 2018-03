Massimo Ambrosini, ex calciatore, a Sky ha commentato la sconfitta del Napoli in casa contro la Roma.

“Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia da ormai tre anni, ma a volte questo non ha combaciato con la vittoria. Il sogno non è chiaramente svanito, non è una resa, ma bisognerà rialzarsi e vincere a Milano contro l’Inter”.

Comments

comments