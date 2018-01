Amente: “Ho incontrato De Laurentiis, accordo vicino per stadio e centro tecnico a Melito”

Il sindaco della cittadina dell’hinterland napoletano ha parlato ai microfoni di “Club Napoli All News” su TeleClubItalia.

“Con Aurelio De Laurentiis c’è da tempo una sana amicizia, entrambi abbiamo obiettivi comuni ovvero quelli di realizzare un centro sportivo ed uno stadio. Lo spazio qui a Melito è stato già individuato, per lo stadio siamo in una zona di confine fra Melito, Arzano e Casandrino e con il 70% dell’area che ricade in territorio melitese, mentre il centro sportivo è a metà fra la nostra città e Mugnano.

Ho incontrato il presidente del Napoli tre volte, ed è subito rimasto entusiasta dei terreni, non credo sia un bluff in chiave Comune di Napoli perchè l’accordo sta per concretizzarsi, tant’è che incontrerò De Laurentiis di nuovo a breve qui a Melito, non vi dico quando”.