L’ex difensore di Fiorentina e Rangers ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport.

“Chiunque è arrivato in questi anni alla Juventus si è inserito sempre benissimo. Gli inglesi avevano una formula con palla lunga all’attaccante che gli ha fatto vincere tanto, oggi la Juventus fa un po’ così. Le pressioni sono per chi insegue, credo che oggi il Napoli non abbia più il destino nelle proprie mani ma deve crederci: non è ancora chiuso il discorso”.

Comments

comments