Amsterdam: gli hooligans mettono a ferro e fuoco il Red Light District

I 1500 hooligans in trasferta ad Amsterdam hanno scatenato il caos in città: birra sulle teste dei passeggeri di una barca e bici lanciata nel canale.

Ad Amsterdam si gioca questa sera la gara amichevole fra Olanda e Inghilterra ma a poche ore dal fischio d’inizio sono stati gli hooligans al seguito della Nazionale di Gareth Southgate a far parlare di sé. Circa 1500 tifosi inglesi hanno infatti scatenato il caos per le strade della capitale olandese dopo che 25 di loro sono stati arrestati giovedì notte per scontri con la polizia dei Paesi Bassi. Alcuni video li mostrano in azione: un gruppo di hooligans ha riversato birra sulle teste dei passeggeri di una barca che transitava in quel momento sotto un ponte, mentre una bicicletta è stata gettata giù nel canale. Un tifoso inglese, poi, spogliatosi in mutande, ha fatto un tuffo nel canale e successivamente celebrato la sua bravata. L’amichevole fra i Tre Leoni e l’Olanda, storicamente molto sentita dalle due tifoserie, è finita con una vittoria inglese.