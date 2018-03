Ancelotti: “Calciopoli? Bisogna voltare pagina. Moggi parte di un sistema non chiaro”

L’allenatore del Real ha parlato di Moggi. Ospite della puntata della trasmissione “Grand Hotel Chiambretti”, che andrà in onda stasera, l’attuale allenatore del Real Madrid ha rilasciato delle dichiarazioni sullo scandalo Calciopoli e sul personaggio principale dell’inchiesta, che la scorsa settimana, si è visto prescrivere in via definitiva dalla Cassazione il reato di associazione a delinquere finalizzato alla frode sportiva.

Queste le sue parole su quello che è stato il suo dirigente alla Juventus dal 1999 al 2001: “Moggi carnefice o vittima del sistema calcio? Né l’uno né l’altro. Lui faceva parte di un sistema non chiaro, ma è stato uno dei migliori dirigenti che abbia conosciuto. Fortunatamente questa pagina, che non è stata bella, si è chiusa e si deve cercare di guardare avanti con le difficoltà che tuttora sta incontrando il calcio italiano che però sono di altro aspetto”.

Sulla richiesta da parte della Juventus di risarcimento danni alla Figc per 443 milioni di euro, invece dice: “Credo che se si chiude una pagina, si deve chiudere per tutti. Quindi anche per la Juventus”.

Articolo di Marco Salvadori

