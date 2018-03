Ancelotti: “Nazionale ipotesi non lontana per me. Napoli? mi piace!”

L’allenatore ha rilasciato stamattina delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 1 Rai.

“Nazionale? Con Costacurta ci conosciamo bene, penso sia necessario attendere ancora, giusto che si sia preso del tempo e io comunque ufficialmente sono ancora sotto contratto. La mia idea sarebbe quella di allenare tutti i giorni, solo per questo motivo c’è un dubbio da parte mia. Non è affatto un’ipotesi lontana anche se è presto per prendere decisioni definitive.

Buffon? Lo conosco, sarei più sorpreso se smettesse piuttosto che se continuasse. Sono convinto possa giocare ancora: sentendolo parlare mi sembra ancora molto motivato e presente. Di Biagio fa bene a contare su di lui, fa sempre ben”.

Campionato? La Juventus ha fatto un passo importante in un momento cruciale, l’Atalanta è capace del colpo a Torino ma i bianconeri sono in grado di vincere sempre. Il Napoli? Ha un’identità ben precisa, il suo gioco può piacere o meno: a me piace. Sono positivo per la Roma ai quarti di Champions, i giallorossi hanno ritrovato fiducia: può passare, risultato abbordabile.

La Var? Normale che qualcuno abbia dubbi, è una cosa ancora nuova. Ma è necessaria per togliere incertezze ed evitare polemiche, non mi sembra che i tempi di valutazione degli arbitri siano così lunghi”.

