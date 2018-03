Ancelotti: “Sorteggi duri per Juve e Roma ma nulla è impossibile”

Il tecnico ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere dello Sport – STADIO”. Questi alcuni passaggi:

“Champions? sarei banale se affermassi che il sorteggio non sia stato durissimo per le nostre squadre. Madridisti e catalani sono i favoriti per la vittoria finale, assieme al City. Però, questa Juve è un’altra rispetto a quella sconfitta per 4-1 nella finale di Cardiff dell’anno scorso. E’ più forte ed è molto consapevole della propria forza. Allegri sa ciò che deve fare: a Wembley, contro il Tottenham, ha firmato la partita perfetta. Il suo è stato un autentico capolavoro di tattica e di strategia: eppure, partiva dal 2-2 di Torino. E’ vero: la Juve non prende un gol dal 30 dicembre scorso, vanta la miglior difesa del campionato, ma puntare soltanto sulla solidità difensiva per eliminare i campioni d’Europa non basterebbe mai. Un gol, il Real te lo segna sempre, considerato l’attacco mondiale di cui dispone. Per contro, i bianconeri hanno Higuain e Dybala in grande condizione: stavolta, nell’arco dei 180 minuti, potrebbe non finire come in Galles. Nulla è impossibile.

La Roma? ha già compiuto un’impresa eccezionale entrando nei quarti di finale dopo avere vinto un girone di ferro, sovvertendo tutti i pronostici e tagliando un traguardo inseguito per dieci anni. Di Francesco è stato bravissimo: non dimentico che fosse al debutto assoluto da allenatore in Champions League. Conosco bene la Champions e so che non si deve mai dare nulla per scontato, anche quando affronti il club fra i più forti del mondo. A volte, un infortunio, un episodio imprevisto possono cambiare il corso delle sfide. Al momento giusto, Eusebio ha ritrovato Dzeko, Nainggolan e Manolas ai livelli migliori, mentre Alisson partita dopo partita si sta confermando un portiere eccezionale. Di una cosa sono certo: la Roma se la giocherà sino alla fine. Massimo rispetto per il Barça, però nessuna paura. E l’Olimpico la spingerà come solo l’Olimpico sa fare”.

Per leggere l’intera intervista vi rimandiamo all’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport – STADIO”.



