Anche dal mondo del cinema un appello per Roma-Napoli

Anche Carlo Verdone ha voluto invitare alla calma i tifosi di Roma e Napoli Dopo la morte di Ciro Esposito, domani si giocherà per la prima volta all’Olimpico Roma-Napoli. Sono stati già tanti gli appelli lanciati da più parti, per far ritornare questa sfida sui binari del solo antagonismo sportivo. Oggi è la volta del noto attore e tifoso romanista Carlo Verdone, che ha affidato a un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’, la speranza che le due tifoserie mettano finalmente da parte l’odio ingiustificato che le separa.

Secondo l’attore romano, le tragedie come quelle accadute in occasione della finale di Coppa Italia dello scorso 3 maggio sono: “L’inizio della fine del calcio. Certe tifoserie si facciano un esame di coscienza”. Verdone ha anche sottolineato che i calciatori dovrebbero avere un comportamento più professionale, mentre le società hanno il dovere di dare il buon esempio, anche perché: “Gli stadi si stanno spopolando e finiranno per restare vuoti. Finirà che le partite le vedremo solo in televisione, cosa triste e umiliante”.

L’attore, tifoso romanista, ha un buon rapporto con il presidente De Laurentiis visti i molti film girati insieme.



Articolo scritto da Mauro Guerrera

