Anche Maggio verso l’addio, ecco tutti i nomi per sostituirlo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dei possibili nomi per sostituire Christian Maggio nel caso in cui il giocatore in scadenza non dovesse rinnovare con il Napoli.

“Su Vrsaljko è già stato detto tutto e la difficoltà, a questo punto, è nel fresco rinnovo del contratto con l’Atletico Madrid; su Alejandro Grimaldo, spagnolo di Valencia di casa al Benfica, l’unica perplessità è sulla tendenza, e la preferenza, del fluidificante di giocare a sinistra. Rimane leggermente staccato il tedesco Jeremy Toljan, lui rigorosamente esterno basso di destra, che però è difficile da sradicare dal Borussia Dortmund”.

