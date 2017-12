Anche Premium conferma: “Napoli su Deulofeu”

Lo spagnolo del Barça, ex Milan, sembrerebbe sempre più vicino agli azzurri anche secondo i colleghi dell’emittente digitale.

Il Napoli fa sul serio per Deulofeu. Con il probabile arrivo di Coutinho, gli spazi al Barcellona per l’attaccante spagnolo sono destinati a ridursi ancora e non è assolutamente da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio: al tal proposito l’agente del 23enne parlerà con la proprietà blaugrana nei prossimi giorni per cercare di capire la situazione.

Il club di De Laurentiis sta cercando un profilo di questo tipo (con il placet di Sarri), e considerato che arrivre subito a Simone Verdi non sarà affatto semplice, Deulofeu potrebbe essere un’opportunità eventualmente in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto: la ‘sfida’ all’Inter è lanciata anche perché per i nerazzurri è ipotizzabile solo un prestito secco a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.