Ancora Milik: “L’obiettivo è il campionato. Rendiamo orgogliosi i tifosi”

Arek Milik, attaccante del Napoli, a rilasciato un’intervista al programma TVN “Kuba Wojewódzki”.

Prima vi abbiamo proposto delle prime dichiarazioni (LEGGI QUI), il portale Pudelek.pl ha riportato il continuo dell’intervista di Milik: “Dopo il Mondiale mi riposo. Il nostro obiettivo principale è il campionato, vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di noi. Non ho problemi con il minutaggio, nella carriera di un calciatore ci sono più occasioni. Le critiche mi spingono a fare sempre meglio.

Gli allenamenti non sono molto eccitanti perché ad esempio facciamo tattiche non non piacciono molto. Poi quando resto solo sul campo pratico ciò che mi piace di più cioè i tiri in porta. Sono un po c ome un bambino a cui piace realizzare i suoi sogni. Se non sarò più felice, sarà probabilmente il momento in cui terminerò la mia carriera”.

