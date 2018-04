Ancora pioggia di critiche per Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, a causa di un video scherzoso è stato ed è travolto dalle critiche

Ancora un brutto episodio con Gianluigi Donnarumma protagonista: come riporta l’edizione online de Il Mattino, nella notte a Castellammare di Stabia, sua città d’origine, sono apparse alcune scritte offensive nei confronti del giovane portiere del Milan. “Donnarumma infame infantile. 1926 ultrà Napoli“, queste le parole dedicate al rossonero, criticatissimo per il video in cui scherzava con uno zio sul risultato di San Siro.Donnarumma però capito cosa aveva scatenato si è subito scusato facendo un altrettando video, ma probabilmente queste scuse non sono andate giù.

