Ancora un match senza gol subìti, Napoli sempre più nella storia

Gli azzurri continuano a chiudere gli argini difensivi nel campionato di Serie A.

Ve lo avevamo detto, la miglior difesa nei campionati a 20 squadre è sinonimo di scudetto (CLICCA QUI), e il Napoli – che ieri contro la Spal ha mantenuto anche il suo score da team che ha subìto meno gol in Serie A – continua a chiudere la porta difesa da Pepe Reina. Ma se questo dato soltanto alla lunga verrà definitivamente fuori, un altro invece è già significativo per gli azzurri.

Dopo 25 gare di campionato infatti sono ben 13 i match chiusi dal Napoli senza subire un gol, numeri altissimi sia per la media della Serie A e sia per quelli della storia azzurra. Nemmeno nell’anno del secondo scudetto (89/90) i partenopei, a questo punto del campionato, avevano concluso così tante gare senza raccogliere la palla nella propria rete (11 su 25 quell’anno).

In 91 anni di storia soltanto la squadra del 1987, anno del primo storico tricolore, riuscì a far meglio degli attuali uomini di Sarri: 14 match su 25 senza prendere gol. Numeri che confermano l’incredibile cavalcata fin qui degli azzurri che profuma sempre più di fiori tricolori.

