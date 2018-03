Napoli, quando Cavani e Pandev stesero l’Atalanta

Il macedone nel 2013 risolse una gara che si stava rivelando più complicata del previsto.

Il giorno 17 marzo il Napoli ha giocato quindici partite, tredici in serie A e due in serie B, ottenendo cinque vittorie e sei pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 3-2 all’Atalanta nella decima di ritorno della Serie A 2012/13. Questa fu la formazione schierata da Walter Mazzarri: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Gamberini (63′ Armero), Maggio (78′ Insigne), Behrami, Dzemaili, Zuniga, Hamsik, Cavani, Pandev

I gol: 4′ rig. Cavani, 31′ aut. Cannavaro, 65′ Cavani, 73′ Denis, 81′ Pandev.

Dopo ventinove giornate il Napoli era secondo in classifica con nove punti di distacco dalla Juventus capolista. Gli azzurri poi seppero confermare la posizione anche a fine torneo conquistando la qualificazione alla Champions League.

Il gol decisivo in quel Napoli-Atalanta fu segnato da Goran Pandev. Il campione macedone, che domani affronterà da ex gli azzurri al San Paolo, con la maglia dei partenopei ha giocato 124 partite segnando 22 gol in gare ufficiali, vincendo due Coppe Italia.



Fonte parziale (date le correzioni e le aggiunte): SSC Napoli