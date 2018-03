Antenucci a Tiki Taka: “Con la Juve era difficile, siamo stati bravi ed aggressivi”

L’attaccante della SPAL è intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka. Queste le sue parole:

“Con la Juve era una partita difficile ma siamo stati bravi. Ce la siamo giocata bene e siamo stati aggressivi al punto giusto per metterli in difficoltà. Trovarsi la difesa della Juve davanti non è facile. Devi sempre sperare che non siano al massimo.

Scudetto? Juve e Napoli sono due squadre diverse. La Juve è più abituata a vincere ma il Napoli ha un gioco straordinario e un grandissimo allenatore. Sarà dura e lo scontro diretto sarà decisivo.”

