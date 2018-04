Antonini: “Il Chievo si sta riprendendo”

Simone Antonini, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

“Sicuramente non ci sarà Cacciatore perché squalificato quindi De Pauli giocherà titolare sulla destra. E’ probabile che il Chievo giocherà con il 4-4-2, modulo che ha sempre dato molte sicurezze ed alta solidità. I problemi sono soprattutto in difesa dove Dainelli per un po’ è stato ai box ed ora ha recuperato e sarà della partita contro il Napoli così come tornerà Tomovic. Il Chievo si sta riprendendo ma ha giocato un campionato in tempesta e pareggiare all’ultimo con una diretta concorrente per la lotta salvezza è una bella botta. Maran è da tempo che sta lavorando sul fattore mentale. Giaccherini sicuramente vorrà dare delle risposte mentre Inglese vorrà dimostrare che è un giocatore da Napoli” .

