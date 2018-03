Antonio Conte parla del suo futuro da ct: “Rispettero’ il contratto”

Antonio Conte fa chiarezza sul futuro in nazionale e allontana le voci che parlavano di un addio anticipato. “Mi ritrovo a parlare di una situazione singolare e inaspettata. Non posso far altro che ribadire quello che ho sempre detto. Ho iniziato un percorso con la Nazionale che a norma contrattuale prevede l’arrivo agli europei, magari cercando anche di fare bene. Ribadisco, anche se spero che non ce ne sia più bisogno da oggi in poi, rispetterò il contratto con la Nazionale. Cerchiamo di lavorare uniti sapendo che sono grandi difficoltà. Da parte mia e del presidente c’è grande entusiasmo e voglia di fare anche qualcosa di inaspettato. Voglio che non si parli più della mia permanenza in azzurro. Arriverò alla conclusione dell’accordo che piaccia o no a qualcuno”.

