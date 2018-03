Arbitro mondiale per Roma-Napoli

Designato l’arbitro per l’anticipo della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A Roma-Napoli, in programma sabato 4 aprile alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Il direttore di gara sarà Nicola RIZZOLI di Bologna che, tra l’altro, ha arbitrato la finalissima dell’ultimo campionato del mondo in Brasile Germania-Argentina.



Ecco la sestina arbitrale completa di Roma-Napoli:

Arbitro: Nicola RIZZOLI;

assistenti di linea: Nicoletti e Padovan;

addizionali di porta: Irrati e Gervasoni;

IV uomo: De Luca.

