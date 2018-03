Architetto Zavanella: “Stadio Juve? ADL pensa a qualcosa di più avanzato”

Gino Zavanella, architetto che ha progettato lo stadio della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Lo stadio della Juve ho finito di progettarlo quasi 9 anni fa, De Laurentiis pensa ad un qualcosa di ancor più avanzato rispetto allo stadio bianconero.

“Ogni progetto ha sempre qualcosa di nuovo, per rendere gli stadi nuovi anche tra 20-30 anni.

A Napoli abbiamo trovato diverse difficoltà ma è normale, anche gli Agnelli a Torino ne incontrarono.

Lo stadio è una struttura complessa, è chiaro che inserirlo in un tessuto urbano diventa molto complicato.

Il Napoli deve decidere se ristrutturare il San Poalo o fare uno stadio ex novo. Bisogna considerare che mettere le mani su uno stadio vecchio come stiamo facendo a Bologna, non potrà portare le caratterisiche di un impianto completamente nuovo, i costi sono più o meno uguali.

300 milioni? con quella cifra De Laurentiis ne fa 4! Lo stadio della Juventus è costato 80 milioni di euro, arrivati poi a 120 con le strutture esterne.

Per fare uno stadio nuovo servono 100 milioni di euro, 10 milioni all’anno per 10 anni con lo sponsor principale e rientri delle spese.

Capienza? 25.000 spettatori sono un po’ pochi per una piazza come Napoli. Se il Cagliari sta pensando ad uno stadio da 30.000 posti, il Napoli dovrebbe pensare almeno ad uno stadio da 40.000.

