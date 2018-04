Archiviato il +4 sul Napoli, la Juve già a lavoro per la Champions

I bianconeri subito in campo anche nel giorno di Pasqua per preparare la sfida europea.

Archiviato il successo sul Milan, la Juventus ha lavorato anche nel giorno di Pasqua per preparare l’andata dei quarti di finale con il Real Madrid in programma martedì sera allo Stadium. Secondo quanto riferisce il sito ufficiale dei bianconeri i giocatori scesi in campo sabato si sono limitati ad un lavoro di scarico: a loro si sono uniti Bernardeschi e Alex Sandro mentre “il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di atletica e tecnica”.

Una doppia buona notizia per Allegri perché non è escluso che l’esterno italiano (out dal derby del 18 febbraio per un infortunio al ginocchio sinistro) e il terzino brasiliano (che aveva riportato un risentimento muscolare alla coscia destra in Nazionale) possano essere convocati per la sfida di Coppa, e in ogni caso si dovrebbero rivedere nel prossimo turno di campionato.

Si è invece allenato ancora a parte Mario Mandžukić, assente contro il Milan, per una contusione alla gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate martedì quando si capirà se il croato sarà arruolabile o meno.

–

–

–

Fonte: Premiumsporthd

Comments

comments