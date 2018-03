La sconfitta contro la Spagna ha lanciato un campanello d’allarme per l’Argentina.

Una brutta figura che ha scatenato le varie reazioni. Una scofitta del genere fa finire sul patibolo Higuain e il C.T. Sampaoli, anche se tutta la squadra è sotto accusa.

Per la stampa argentina Sampaoli è colpevole di aver sbagliato le mosse, mentre Higuain si è divorato un gol sullo 0-0 per poi sparire per il resto della gara.

La difesa è stata considerata imbarazzante.

