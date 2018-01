Per i calciatori concesso un giorno di riposo in più rispetto ai calciatori del Napoli.

Arriva la tanto attesa sosta del campionato di Serie che permette ai calciatori di staccare la spina.

Un riposo che sarà più lungo per alcuni e più corto per altri. Ad esempio i calciatori del Napoli avranno un giorno di riposo in meno rispetto ai calciatori della Juventus. Questo in virtù del fatto che gli azzurri giocheranno di domenica alle 12:30 mentre i bianconeri di lunedì alle 20:45.